Спорт

Тренер сборной России Карпин первым протестировал газон «Волгоград Арены»

Спорт 18.11.2024 17:58
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18.11.2024 17:58


На стадионе «Волгоград Арена» в эти минуты проходит тренировка сборной России по футболу перед предстоящим матчем с Сирией. По информации спортивного обозревателя ИА «Высота 102», первым протестировал покрытие на поле волгоградского стадиона тренер национальной команды Валерий Карпин. 

Перед тем, как на поле «Волгоград Арены» вышли игроки, там несколько пасов разыграли представители тренерского штаба. 

– Карпин со своим ассистентом Николаем Писаревым первыми опробовали газон. Выполнили несколько пасов друг другу, – сообщает Иван Тюгаев. – После этого на поле первыми из игроков вышли вратари. Они разминаются с тренером голкиперов – Виталием Кафановым.


Видимо, для поднятия настроения футболисты устроили на поле перед тренировкой нечто похожее на игру в догонялки. Активно руководит процессом, в том числе, испанский тренер по физподготовке Луис Мартинес. Команды футболистам он дает на русском, уточняет спортобозреватель ИА «Высота 102». 


После 15 минут в присутствии прессы футболисты продолжат тренироваться. Затем пройдет пресс-конференция с участием тренеров сборной России. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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