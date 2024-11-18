Более 4,5 тысячи волгоградцев пришли к налоговикам в День открытых дверей

День открытых дверей в налоговых инспекциях Волгоградской области посетили более 4,5 тысячи жителей региона. Как сообщили V102.RU в УФНС России по Волгоградской области, налогоплательщики смогли получить исчерпывающие консультации от сотрудников налоговых органов по вопросам уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

- Владельцы недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, посетившие налоговые инспекции, получили подробные разъяснения по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц за 2023 год, - сообщили в УФНС по региону.

Налогоплательщикам подробно рассказали о ставках налогов, порядке и сроках уплаты, льготах по налогам в конкретном муниципальном образовании и порядке их предоставления.

Сотрудники инспекций также дали пояснения по информации, содержащейся в налоговом уведомлении, помогли воспользоваться сервисами ФНС России, предоставили логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, что имущественные налоги физических лиц и НДФЛ за 2023 год необходимо уплатить не позднее 2 декабря текущего года.