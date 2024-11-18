



Оператор оценил востребованность услуг мобильной связи, а также цифровые привычки жителей 75 малых населенных пунктов Волгоградской области, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Т2 проанализировала голосовой и интернет-трафик в 75 селах, хуторах и станицах Волгоградской области с численностью населения до 500 человек. Связью малые населенные пункты были обеспечены по федеральному проекту УЦН 2.0. По данным компании, жители небольших и отдаленных поселений за III квартала 2024 года использовали мобильный интернет в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно аналитическому исследованию компании «ТМТ Консалтинг», составленному при поддержке Т2, «Ростелекома» и Минцифры России, 99% представителей возрастной категории до 35 лет используют 4G каждый день, среди опрошенных старше 56 лет доля ежедневных пользователей высокоскоростного интернета достигает 87%. При этом более половины жителей выходят в сеть несколько раз в день. Чаще всего респонденты тратят гигабайты дома (98%), на работе (59%), в дороге (49%) и на учебе (11%).

Среди целей выхода в интернет лидирует общение с родными и друзьями: 96% используют 4G для общения в соцсетях и разговоров с близкими. В топ также входят чтение и просмотр федеральных (81%) и региональных (65%) новостей, получение госуслуг (72%), прослушивание музыки (68%), пользование электронной почтой (58%). Помимо этого, с помощью мобильного интернета жители сел и хуторов оформляют запись к врачу (42%), подбирают варианты проведения досуга (29%), ищут очную (21%) и удаленную (11%) работу.

Самыми востребованными приложениями у жителей малых населенных пунктов стали мессенджеры – ими пользуются 95% опрошенных. Соцсети популярны у 86% респондентов, приложения мобильных операторов – у 81%. Также в топе сервисы банков (79%), видеоплатформ (73%) и маркеплейсов (63%).

Кроме того, Т2 оценила голосовую активность в небольших поселениях Волгоградской области. По данным оператора, количество выговоренных минут с начала текущего года увеличилось на 66% год к году. При этом 80% опрошенных звонят как с помощью традиционной мобильной связи, так и через приложения.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

– Создание комфортных условий пользования мобильной связью и интернетом для всех жителей Волгоградской области – одна из приоритетных задач T2. Благодаря программе по устранению цифрового неравенства все больше людей, живущих в малых и отдаленных поселениях, получают полноценный доступ к современным услугам и сервисам, которые дает мобильная связь. Наши инженеры имеют огромный опыт в проектировании и строительстве сетевой инфраструктуры любого уровня сложности. Мы проделали большую работу для того, чтобы тысячи людей могли ежедневно узнавать новости страны и мира, общаться с родными и близкими, а также учиться и работать дистанционно, используя скоростной мобильный интернет.

Малые и отдаленные населенные пункты Волгоградской области были обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор T2 выступает в качестве центра компетенций и технологического партнера: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, а также поставляет оборудование для ее строительства.

Фото:Т2