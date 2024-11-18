Новый уровень логистики: ЕвроХим-ВолгаКалий получил право на самостоятельный ремонт локомотивов





Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) по результату комиссионного обследования производственных площадей и оборудования приняло решение о присвоении ЕвроХим-ВолгаКалию условного номера клеймения 2980, который дает право маркировать тепловозы ТЭМ2УМ и ТЭМ18ДМ, прошедшие ремонт в объеме текущего ремонта по циклу ТР-1.

В соответствии с выданным свидетельством №963/24 от 09 октября 2024 года, предприятие теперь может самостоятельно проводить ремонты локомотивов на собственных производственных площадях без привлечения сторонних подрядчиков.

Переход на выполнение ремонта локомотивов собственными силами позволяет более гибко подходить к выполнению графика планового-предупредительных ремонтов и снижать время простоя транспортного парка в ремонте.





Текущий ремонт в объеме ТР-1 предполагает поведение ряда обязательных технических процедур, направленных на поддержание исправности и надежности локомотивов. В рамках такого ремонта специалисты проверяют и проводят работы по замене масел и других технических жидкостей, диагностике и регулировке дизель-генератора, тормозной и ходовой систем, проверке электрических и пневматических систем, замене и восстановлению изношенных узлов и деталей, а также очистке и смазке механизмов для предотвращения износа.

Все эти работы выполняются по установленному графику, чтобы предотвратить поломки и избежать длительного простоя локомотивов. Ранее для проведения ремонтов сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия были вынуждены обращаться к сторонним организациям даже для проведения минимальных работ по ремонту, что значительно увеличивало затраты и время простоя техники.





При активной помощи руководства Департамента развития логистики МХК ЕвроХим специалисты локомотивного хозяйства смогли справиться с поставленной задачей, направленной на снижение затрат и оптимизацию логистических процессов.

Директор по логистике ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Малютин отметил значимость нового статуса:

– Получение права на самостоятельный ремонт локомотивов – это результат слаженной работы всей команды. Теперь мы можем более оперативно планировать ремонтные работы исходя из своих потребностей, сохраняя ресурсы и время. Это решение позволяет нам быстрее реагировать на производственные задачи и делает нас менее зависимыми от внешних факторов.

Фото: пресс-служба предприятия

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