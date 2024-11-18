



Командир воздушного судна, совершавшего перелет из Волгограда в Москву 17 ноября, подал сигнал «Бедствие» из-за сработавшей на борту сигнализации «Разгерметизация кабины». Об этом говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом Aviaincident.

Так, по данным авторов канала, инцидент произошел в воздушном пространстве над Рязанской областью в 17.20 в минувшее воскресенье. Спустя две минуты командир воздушного судна отменил сигнал.

– В 17.22 отмена сигнала «Бедствие», доклад о ложном срабатывании сигнализации «Разгерметизации кабины», – уточняет Aviaincident.

Самолет, согласно утвержденному расписанию благополучно приземлился в столичном Домодедово.