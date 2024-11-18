Волгоградский ботсад продлил «Бал хризантем» до 25 ноября





Волгоградский областной ботанический сад продлевает до 25 ноября выставку «Бал хризантем». Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция из десятков цветущих растений будет доступна всем желающим в Волжском, в оранжерее по адресу: ул. Набережная, д. 2Л.

- На мероприятии будет представлено более 100 сортов корейской, индийской и мелкоцветковой хризантемы, которые будут представлены к продаже, а также в продаже ассортимент комнатных растений, - рассказали журналистам организаторы.

















Напомним, ранее учреждение планировало, что мероприятие пройдёт с 9 по 17 ноября, однако из-за большого количества посетителей было принято решение продлить выставку ещё на одну неделю.

Отметим, уточнить стоимость входного билета, а также возможность группового посещения все желающие могут по телефонам: 8 (8443) 41-60-11, +7 (961)-081-92-57.