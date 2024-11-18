Дорожные указатели на въезде в Волгоград заменили на Сталинград

Волгоград стал Сталинградом на дорожных указателях при въезде и выезде из города, передает V102.RU. Как сообщили в мэрии, замену знаков провели дорожные службы накануне 82-ой годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, которое отмечается 19 ноября.

- Изменения производятся в соответствии с решением Волгоградской городской Думы, согласно которому в определенные даты наименование «город-герой Сталинград» может использоваться наряду с наименованием «город-герой Волгоград», - напомнили в городской администрации.

Работы по замене информационных знаков провели муниципальные дорожные предприятия МБУ «Северное» и МБУ «Южное». Указатели с наименованием «Сталинград» установлены на въездах в город по федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», по федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), по федеральной трассе Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической) и по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).

Напомним, что по решению гордумы Волгоград становится Сталинградом 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.