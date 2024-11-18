Ночные бары в центре Волгограда проверили на нелегалов и малолетних





В Волгограде в минувшие выходные прошел очередной рейд по ночным заведениям. Как сообщает V102.RU, при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии оперативники побывали в ночных барах в Центральном районе города.





- В минувшие выходные в ходе рейдовых мероприятий проверено соблюдение законности реализации алкоголя в нескольких увеселительных заведениях, а также ограничений по нахождению несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. - Проведены проверки в отношении граждан с целью выявления лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство.

В отношении троих правонарушителей были составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области