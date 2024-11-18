



Вечером 19 ноября в Волгограде общественный транспорт перейдёт на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», для удобства зрителей городские власти обещают запустить спецрейсы автобусов и троллейбусов, а также продлить работу и уменьшить интервал движения скоростных трамваев.

- Работа скоростных трамваев продлевается до 23:00, по окончании матча интервал движения сократится до 5 минут. Последний вагон от остановки «Мамаев Курган» в направлении станции «Ельшанка» пойдет в 23:08, в направлении «ВГТЗ» - в 23:20, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Ранее власти сообщали о том, что по окончанию матча болельщиков будут ожидать троллейбусы №8А, №9, №10А, №15А, электробус №15 и автобус №6. Общественный транспорт будет отправляться с остановок по мере заполнения.

Отметим, в общей сложности развозить посетителей футбольного матча «Россия — Сирия» будут порядка 500 ед. подвижного состава. Кроме того, для болельщиков с собственным транспортом предусмотрены 3,6 тыс. парковочных мест. Однако администрация просит посетителей игры, по возможности, воспользоваться услугами муниципальных транспортных маршрутов.