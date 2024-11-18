В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. Рокоссовского





18 ноября в Дзержинском районе Волгограда произошла авария с участием сразу трёх легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось утром у остановки общественного транспорта «Улица Ткачёва» и оказалось запечатлено одной из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по кадрам, водитель одной из машин, следуя по ул. Рокоссовского, решил повернуть на ул. Ткачева, не заметив, что по встречной полосе движения к нему стремительно приближается «Лада». В результате произошло столкновение. Из-за аварии досталось и ещё одному автомобилю, ожидающему возможности выезда на ул. Рокоссовского. Он также был протаранен «Ладой».

Отметим, в настоящее время все обстоятельства произошедшего выяснят правоохранительные органы.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»