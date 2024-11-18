Общество

СК возбудил дело по факту пропажи подростка в Суровикино

Общество 18.11.2024 13:53
0
18.11.2024 13:53


В Cуровикинском районе Волгоградской области следователи СК России подключились к поискам пропавшего 2 августа 17-летнего Данила Ромасюкова, передает V102.RU. 

В правоохранительные органы с сообщением об исчезновении племянника обратилась местная жительница. 

- Женщина рассказала, что 24 июля текущего года несовершеннолетний покинул место своего жительства и отправился в неизвестном направлении. Поскольку первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не принесли, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело, - пояснили в ведомстве. 

Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, худощавое телосложение, рост 175-178 см, размер обуви 42, волосы кучерявые темные объемные.

Если вы владеете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по телефонам: 8 (84473)2-15-01, 8-995-401-65-85, 8-961-699-99-44 или «02».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.11.2024 17:24
Общество 18.11.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 16:48
Общество 18.11.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 16:24
Общество 18.11.2024 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2024 15:04
Общество 18.11.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 14:56
Общество 18.11.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 13:33
Общество 18.11.2024 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 12:28
Общество 18.11.2024 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 11:57
Общество 18.11.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 11:29 Реклама
Общество 18.11.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2024 11:10
Общество 18.11.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 11:05
Общество 18.11.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 10:38
Общество 18.11.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 08:23
Общество 18.11.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 21:09
Общество 17.11.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 16:30
Общество 17.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Новая партия 500-рублевых билетов на матч России и Сирии появилась в продажеСмотреть фотографии
17:24
«В колодец лучше не плевать»: подравшихся с урнами в парке волжан пробило на философию в отделе полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В районе Волгоградской области ищут останки пилотов бомбардировщикаСмотреть фотографии
16:42
Экипаж летевшего из Волгограда в Москву самолета подал сигнал о бедствииСмотреть фотографии
16:24
Более 4,5 тысячи волгоградцев пришли к налоговикам в День открытых дверейСмотреть фотографии
15:49
«Счастливы вернуться»: Валерий Карпин рассказал о приезде сборной России в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
В России вырастут штрафы за нарушения ПДД с января 2025 годаСмотреть фотографии
15:04
Студенты волгоградского политеха пожаловались Бастрыкину на соседей-нелегаловСмотреть фотографии
14:56
Волгоградский ботсад продлил «Бал хризантем» до 25 ноябряСмотреть фотографии
14:02
Главный тренер сборной Сирии перед матчем с Россией: «Встреча будет жесткая»Смотреть фотографии
13:53
СК возбудил дело по факту пропажи подростка в СуровикиноСмотреть фотографии
13:33
Ветеранам боевых действий вручили в Волгограде 30 седановСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Юному водителю грозит 12 лет колонии за смерть пассажира в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Сборная Сирии начала тренировку на стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
12:44
Интернет в глубинке: на что тратят гигабайты жители сел и хуторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде Госавтоинспекция заставила владельцев 26 машин выйти из сумракаСмотреть фотографии
12:04
Стали известны личности напавших на экс-игрока «Ротора» в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в регионахСмотреть фотографии
11:29
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИСмотреть фотографии
11:29
Новый уровень логистики: ЕвроХим-ВолгаКалий получил право на самостоятельный ремонт локомотивовСмотреть фотографии
11:10
Ночные бары в центре Волгограда проверили на нелегалов и малолетнихСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде из-за матча «Россия – Сирия» продлят работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:43
Пенсионер заживо сгорел в своем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом обнаружили сомнительное производство говяжьих котлетСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области водитель насмерть сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
09:47
Моторная лодка дотла сгорела на улице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
«Порезали лицо»: в Астрахани напали на экс-игрока «Ротора»Смотреть фотографии
08:23
Первая олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко празднует День рожденияСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде расселенный дом тушили 20 часовСмотреть фотографии
 