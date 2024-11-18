СК возбудил дело по факту пропажи подростка в Суровикино





В Cуровикинском районе Волгоградской области следователи СК России подключились к поискам пропавшего 2 августа 17-летнего Данила Ромасюкова, передает V102.RU.

В правоохранительные органы с сообщением об исчезновении племянника обратилась местная жительница.

- Женщина рассказала, что 24 июля текущего года несовершеннолетний покинул место своего жительства и отправился в неизвестном направлении. Поскольку первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не принесли, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело, - пояснили в ведомстве.

Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, худощавое телосложение, рост 175-178 см, размер обуви 42, волосы кучерявые темные объемные.

Если вы владеете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по телефонам: 8 (84473)2-15-01, 8-995-401-65-85, 8-961-699-99-44 или «02».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области





