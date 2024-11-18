Расследования

Стали известны личности напавших на экс-игрока «Ротора» в Астрахани

Расследования 18.11.2024 12:04
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18.11.2024 12:04

 




Напавшими на руководство футбольного клуба «Ленинградец» оказались 22-летний и 21-летний жители Астрахани. При этом один из них уже имел ранее проблемы с законом.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на УМВД по городу Астрахань, нападение произошло около часа ночи 18 ноября на улице Адмиралтейская. Руководители футбольного клуба «Ленинградец», который накануне в Астрахани провел встречу с местным «Волгарем», возвращались в отель из ресторана, когда к ним подошли двое молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,  и попросили прикурить.


Получив отказ, парни инициировали драку. Один из задержанных достал из кармана нож, а второй перцовый баллончик. В результате произошедшего трое представителей футбольного клуба  доставлены в медицинское учреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Среди пострадавших – экс-игрок сборной России по футболу, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, которому брызнули в лицо из баллончика, и  бывший футболист «Ротора» и ассистент Евсеева Александр Шмарко, у которого диагностировали порез щеки, а также заместитель гендиректора клуба «Ленинградец».

Напавшие были задержаны сотрудниками футбольного клуба до приезда полицейских. После оказания медпомощи пострадавшие выписаны, сегодня они возвращаются домой с клубом.

Напавшие на футболистов астраханцы уже раскаялись в содеянном, извинились и пообещали, что впредь такого не повторится. К слову, один из разбойников уже находится под следствием по делу о мошенничестве.

Видео УМВД г.Астрахань

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