В районе Волгоградской области ищут останки пилотов бомбардировщика

В Дубовском районе Волгоградской области поисковики обследовали место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Как сообщает V102.RU, во время раскопок уже удалось обнаружить различные части фюзеляжа самолета и деталь двигателя.

В настоящее время студенты ВолГАУ совместно с поисковым отрядом «Сталинград» продолжают обследовать место падения бомбардировщика. На найденных деталях двигателя обнаружен уникальный номер боевой машины. Студенты вместе с поисковиками надеются найти останки летчиков.





Справка. Пе-2 – советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны. Он использовался в частях фронтовой и морской авиации с первых дней и до конца войны, а также активно использовался во время защиты Сталинграда. Всего на заводах Казани и Иркутска было выпущено 11 500 таких бомбардировщиков.