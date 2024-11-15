Расследования

Суд в Волгограде взял 10-дневную паузу в процессе о госизмене Журавеля

Расследования 15.11.2024 12:35
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15.11.2024 12:35


Сегодня, 15 ноября, коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда назначила новую дату заседания по делу о госизмене, в которой обвиняется 20-летний Никита Журавель. 

- Заседание продолжится 25 ноября в 14:00, - сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что первое заседание по рассмотрению уголовного дела Никиты Журавеля, который обвиняется в передаче спецслужбам Украины секретных данных, прошло 14 ноября. Оно длилось 1,5 часа. Сегодня состоялось второе заседание, которое по продолжительности было длиннее на час. Что происходило в зале заседаний по прежнему неизвестно - процесс закрытый.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, суд над 20-летним Журавелем растянется как минимум на месяц.

Бывший волгоградский студент, которого ранее осудили в Грозном за сожжение Корана, теперь предстал перед судом в Волгограде по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

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