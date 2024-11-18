



Студенты волгоградского государственного технического университета пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину на соседство с нелегалами. Мигранты, как уверяют авторы сообщения, проживают в студенческом общежитии, при этом не обучаясь в университете.

Как рассказали в Информационном центре СК России, жалоба от студентов волгоградского вуза, поступила в приемную главы СКР в социальных сетях.

– Сообщается, что в общежитии университета на улице Рокоссовского проживает большое количество мигрантов из Средней Азии, не обучающихся в указанном образовательном учреждении. При этом руководство учебного заведения отказывает иногородним студентам в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие свободных комнат, – прокомментировали в Информационном центре СКР. – В СУ СК России по Волгоградской области по доводам комментария начата процессуальная проверка.

О промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении глава волгоградского следственного управления Василий Семенов в ближайшее время доложит Александру Бастрыкину.