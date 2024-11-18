Двое юных волжан отправили бойцам на СВО свои мотоциклы





Двое юных жителей города Волжского Волгоградской области отправили в помощь бойцам в зону специальной военной операции свои мотоциклы. Как рассказали в администрации города, один из парней принял такое решение после гибели близкого человека. Второй волжанин последовал его примеру.

– Первым решение передать транспортное средство принял Егор Строков. Мотоцикл Progasi повышенной проходимости ему подарили родители на 16-летие. После того, как на СВО погиб его крестный, Егор решил отправить на передовую транспортное средство, чтобы бойцы могли быстрее эвакуировать раненых с поля боя, – рассказали в мэрии Волжского. – В ходе одного из гуманитарных конвоев мотоцикл был доставлен штурмовикам и танкистам, на позиции в село Работино Запорожской области.

Примеру друга последовал Илья Киселев. Он также отправил свой мотоцикл на фронт.

Сегодня, 18 ноября, глава Волжского Игорь Воронин поблагодарил подростков и их родителей за неравнодушие и активную гражданскую позицию. На аппаратном совещании в администрации ребятам вручили благодарности и наручные часы. Сообщается, что оба парня учатся на втором курсе Волжского политехнического техникума.

Фото: администрация Волжского