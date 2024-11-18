В Волгограде Госавтоинспекция заставила владельцев 26 машин выйти из сумрака





На минувших выходных в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда прошёл масштабный рейд по выявлению нарушителей правил тонировки автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за несколько часов сотрудники Госавтоинспекции выявили 26 машин, не соответствующих требованиям.

- За время проведения рейда было выявлено 26 транспортных средств, боковые и лобовые стекла которых затонированы в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили нарушение на месте, удалив пленку со стекол, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кроме того, правоохранители проверили наличие у водителей документов, соблюдение правил перевозки детей и своевременность оплаты ранее выписанных штрафов. В профилактическом мероприятии были задействованы несколько десятков экипажей Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области