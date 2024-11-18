В Камышине пьяный водитель погубил 39-летнюю пассажирку





17 ноября в Камышине Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», пьяный водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части, перевернулась и врезалась в кирпичную постройку.







- В 22:40 33-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», напротив дома № 2 по ул. Мира совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии 39-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте, ещё одна 47-летняя женщина, находящаяся в машине, получила травмы и вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

Отметим, обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. По факту гибели пассажирки возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: панорама сервиса «Яндекс. Карты», ГУ МВД России по Волгоградской области