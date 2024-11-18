Ветеранам боевых действий вручили в Волгограде 30 седанов

Сегодня, 18 ноября, в Волгограда ветеранам боевых действий вручили ключи от 30 новеньких автомобилей Lada Granta. Как сообщили V102.RU в администрации региона, седаны отечественного производства переданы в собственность бесплатно в качестве средства технической реабилитации.





Автомобили с ручным управлением получили участники СВО, а также ветераны боевых действий на Северном Кавказе с тяжелыми военными травмами.





- Для каждого из ветеранов такое авто — необходимость для полноценной, активной жизни и работы, - пояснили в администрации региона.





Напомним, что в Волгоградской области по инициативе губернатора новые с ручным управлением передаются в безвозмездное пользование участникам СВО с тяжелыми травмами нижних конечностей, полученными в ходе военных действий. Из средств регионального бюджета в 2023 году были закуплены и переданы 28 автомобилей отечественного производства, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Весной 2024 года Госдума приняла закон, который позволяет обеспечивать на общероссийском уровне ветеранов СВО с тяжелыми ранениями автомобилями с ручным приводом.

В обладмине уточнили, что в текущем году в регионе перечень категорий получателей расширен: теперь право на такую технику имеют добровольцы с тяжелыми военными травмами и рекомендациями по реабилитации.

Фото: администрации Волгоградской области