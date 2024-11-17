В Волгограде 6-летняя девочка пострадала в столкновении иномарки с «Ладой»





16 ноября в Дзержинском районе Волгограда рядом со школой №89 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», после ДТП медицинская помощь потребовалась 6-летней девочке.

- В 11:30 напротив дома № 7 по ул. Республиканской произошло столкновение автомашин Suzuki Grand Vitara и LADA Granta. В результате ДТП 6-летняя пассажирка автомобиля LADA была доставлена в медучреждение, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.