Экономика

Волгоградцы стали массово отказываться от дорогой ипотеки

Экономика 15.11.2024 13:50
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15.11.2024 13:50


В Волгоградской области прирост обязательств жителей региона по ипотеке значительно замедлился – до 9,3%, тогда как годом ранее он составлял 30,8%. Такие данные, как передает V102.RU, озвучило Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России.

Специалисты фиксируют, что жители Волгоградской области охладевают к кредитам в целом. Процесс розничного кредитования в регионе по сравнению с началом года замедлился. Если в январе прирост кредитного портфеля составлял 22%, то уже в сентябре этот показатель упал до 12%.

– Такие темпы розничного кредитования можно назвать более сбалансированными. На изменения влияют не только меры Банка России в области денежно-кредитной политики, но и прекращение программы безадресной льготной ипотеки. А также последовательное усиление мер против чрезмерной закредитованности граждан. Для этого регулятор применяет специальные инструменты регулирования — макропруденциальные надбавки, – комментирует ситуацию управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Несмотря на «охлаждающие» меры Центробанка, по состоянию на 1 октября текущего года кредитный портфель жителей Волгоградской области вырос на 12% - до 430,3 млрд рублей. В основном физлица берут потребительские кредиты. Отмечается, что объем ипотечных займов сократился на треть, потребительских - увеличился на 28%.

Фото из архива V102.RU

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