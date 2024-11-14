В Волгограде оперативники задержали 18-летнего закладчика с 2,6 кг эфедрона





Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками задержали 18-летнего жителя Волгограда с 2,6 килограммами синтетических наркотиков. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.





Сотрудники МВД в ходе оперативных мероприятий у фигуранта были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза определила, что содержимым свертков являются наркотические вещества эфедрон общим весом в 2,6 кг

По данным следователей, юноша приобрел вещества через Интернет для дальнейшего распространения через тайники-закладки в районах Волгограда.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области