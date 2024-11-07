Мигрантам в регионе России запретили работать курьерами





Власти Саратовской области расширили список сфер, в которых запрещается работать иностранным гражданам. Так, по данным ИА «СариИнформ», мигранты в этом регионе России с 2025 года не смогут зарабатывать доставкой.

– В Саратовской области иностранцам продлили запрет на работу в трех сферах деятельности. Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, – сообщили саратовские журналисты со ссылкой на правительство региона. –Ограничения касаются иностранных граждан, которые работают в регионе по патентам.

Здесь напоминают, что до конца 2024 года мигрантам запретили заниматься пассажирскими перевозками в городском и пригородном транспорте, работать в такси, а также в торговле продуктами и напитками.

– Теперь запрет продлили на весь 2025 год. Кроме того, в 2025 году приезжим нельзя будет работать курьерами, – уточняет издание.

Отметим, что в Волгоградской области до сих пор подобные запреты не вводили.