В Волгограде ДТП с перевертышем парализовало Третью продольную





Сегодня, 12 ноября, на Третьей продольной в Волгограде образовалось 2,5-километровая пробка из-за ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу, передает V102.RU.

Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по региону, произошло столкновение Daewoo Matiz с Ford Focus. Пострадавших нет.





По предварительным данным, автомобиль Ford остановился на средней полосе, так в баке закончился бензин. Водитель Daewoo въехал в стоящую иномарку и от удара перевернулся на крышу.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» из-за ДТП на этом участке Третьей продольной образовался автомобильный затор протяженностью более 2,5 км. В настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия аварии для обеспечения беспрепятственного проезда.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Волгоград / t.me