Сады Придонья выступили спонсором международного турнира по дзюдо

Спорт 11.11.2024 17:53 Реклама
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11.11.2024 17:53 Реклама
В Волгограде впервые состоялся малый финал главного клубного турнира – международной Континентальной лиги дзюдо на кубок Садов Придонья.
Международный турнир по дзюдо среди мужских клубных команд – Континентальная лига – формат, который активно развивает Федерация Дзюдо России. Это зрелищные, яркие и динамические командные соревнования. По словам многих спортсменов, это хорошая возможность для них участвовать в международных стартах, расти и повышать свой уровень.
Малый финал Континентальной лиги по дзюдо проходил при поддержке компании «Сады Придонья», которая выступила спонсором мероприятия и предоставила в качестве призового фонда два миллиона рублей. В зале спортивного комплекса «Динамо Арена», где состоялся турнир, собрались болельщики, начинающие дзюдоисты, именитые спортсмены, прославившие отечественное дзюдо, а также почетные гости, в числе которых представители органов власти, правоохранительных органов и общественных организаций региона.
— Число команд, желающих выступать в лиге, стремительно растет, — отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — У этого формата соревнований хорошее будущее. В спорте многое меняется, и различные организации начинают уделять внимание развитию физической культуры и создают собственные клубы.
Все зрители получили настоящий праздник спорта, командного духа и положительных эмоций. Еще до начала финальных поединков для болельщиков подготовили много интересного: фотозоны и автограф-сессии знаменитых дзюдоистов, различные призы и соки от Садов Придонья. Сама церемония открытия не уступала в красочности соревнованиям высокого уровня. Выступления танцевальных и музыкальных коллективов, а также заслуженного артиста России Виктора Сорокина создали особую атмосферу, способствующую взаимодействию между спортсменами и зрителями.
В острейшей борьбе победителем малого финала Континентальной лиги дзюдо – Кубка «Сады Придонья» стал клуб «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга. Серебро досталось спортсменам клуба «Эдельвейс» из Грозного. Бронзовые награды завоевали клубы «Придоние Топ Тим» из Волгограда и «Вудглейд» из Дагестана.
— Континентальная лига впервые проводилась в Волгоградской области, на которую приехали и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, лидеры мирового рейтинга. Наша волгоградская команда была очень сильной и смогла выйти в финал, — сказал президент Федерации дзюдо Волгоградской области Петр Самохин. — Мы и дальше планируем поддерживать спортсменов, которые не только достигают выдающихся результатов, но и являются вдохновением и примером для других.
Фото предоставлено пресс-службой Садов Придонья.
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