Экономика

Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлёт

Экономика 10.11.2024 08:01
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10.11.2024 08:01


В Волгограде за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на авиабилеты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, подорожание составило 5,77%. 

По опубликованным данным мониторинга, теперь средняя цена перелета в салоне экономкласса в расчете на 1000 км пути составляет 11091,42 руб.

Напомним, что в январе 2024 года авиаперелеты на указанное расстояние обходились пассажирам примерно в 10 тысяч рублей. Но уже весной цены резко поднялись, что сподвигло ФАС отреагировать на эту ситуацию. После вмешательства антимонопольного ведомства авиабилеты стали стремительно дешеветь. Однако это продлилось недолго.

Фото: V102.RU (архив)

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