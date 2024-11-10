Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлёт

В Волгограде за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на авиабилеты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, подорожание составило 5,77%.

По опубликованным данным мониторинга, теперь средняя цена перелета в салоне экономкласса в расчете на 1000 км пути составляет 11091,42 руб.

Напомним, что в январе 2024 года авиаперелеты на указанное расстояние обходились пассажирам примерно в 10 тысяч рублей. Но уже весной цены резко поднялись, что сподвигло ФАС отреагировать на эту ситуацию. После вмешательства антимонопольного ведомства авиабилеты стали стремительно дешеветь. Однако это продлилось недолго.

Фото: V102.RU (архив)