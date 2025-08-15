Экономика

Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жилья

Экономика 15.08.2025 09:34
15.08.2025 09:34


В Волгоградской области в январе-июле 2025 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 694,3 тыс. кв. метров. Это на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

По данным Волгоградстата, индивидуальное жилищное строительство в этом объеме занимает большую долю – 69,8%. Общий объем жилья, построенного населением, составляет 477,4 тыс. кв. метров. Строительные компании, в свою очередь,  ввели в эксплуатацию 216,9 тыс. кв. метров.

При этом почти половина из возведенных домов в регионе приходится на Волгоград, отметили в ведомстве.

