Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жилья

В Волгоградской области в январе-июле 2025 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 694,3 тыс. кв. метров. Это на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
По данным Волгоградстата, индивидуальное жилищное строительство в этом объеме занимает большую долю – 69,8%. Общий объем жилья, построенного населением, составляет 477,4 тыс. кв. метров. Строительные компании, в свою очередь, ввели в эксплуатацию 216,9 тыс. кв. метров.
При этом почти половина из возведенных домов в регионе приходится на Волгоград, отметили в ведомстве.
