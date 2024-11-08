Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге Волгограда

Сегодня, 8 ноября, из здания Сбербанка в Красноармейском районе Волгограда эвакуировали сотрудников и посетителей, передает V102.RU.

Как сообщают очевидцы в местных пабликах, десятки человек попросили выйти на улицу, в то время как к офису прибыли полиция, пожарные и скорая помощь.

В оперативных службах данное происшествие комментировать не стали. В пресс-службе Сбера сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании:

– В целях безопасности была проведена незамедлительная эвакуация всех сотрудников и посетителей из филиала Сбербанка на проспекте Героев Сталинграда, 50а в Волгограде. Сотрудники банка оперативно отреагировали на ситуацию, вызвав экстренные службы, которые тщательно осмотрели все помещения здания, – прокомментировали ситуацию в волгоградском отделении.

После проведения необходимых проверок офис продолжил работу в штатном режиме.

Фото: V102.RU (архив)