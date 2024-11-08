Альфа-Банк открыл технологичный нано-офис в Городище

Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия в Волгоградской области. Современный нано-офис торжественно открыл свои двери в центре рабочего поселка Городище Волгоградской области.

Формат нано-офиса был разработан специально для небольшой территории, но здесь есть место и современным цифровым технологиям, и, важному для многих клиентов, живому общению. Несмотря на компактность, здесь можно получить абсолютно любую услугу Альфа-Банка: оформить кредит, дебетовую или кредитную карту, ипотеку и рассмотреть выгодные продукты для бизнеса. Сотрудники помогут любому клиенту, вне зависимости от региона его проживания.

— Для жителей Городищенского района — это долгожданное событие. Любимый многими банк стал ближе, а комплекс современных банковских услуг и сервисов — доступнее. Светлое пространство офиса больше похоже на уютное кафе, где каждый клиент может пообщаться со специалистом, расположившись в удобных мягких креслах за круглыми столиками. В новом офисе каждый посетитель, от родителей с детьми и студентов до пенсионеров, найдет банковский продукт, подходящий именно ему. Не случайно, говоря об Альфа-Банке, мы говорим — Альфа-Выгодно, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.