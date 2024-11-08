Альфа-Банк открыл технологичный нано-офис в Городище

Экономика 08.11.2024 14:07 Реклама
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08.11.2024 14:07 Реклама
Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия в Волгоградской области. Современный нано-офис торжественно открыл свои двери в центре рабочего поселка Городище Волгоградской области.
Формат нано-офиса был разработан специально для небольшой территории, но здесь есть место и современным цифровым технологиям, и, важному для многих клиентов, живому общению. Несмотря на компактность, здесь можно получить абсолютно любую услугу Альфа-Банка: оформить кредит, дебетовую или кредитную карту, ипотеку и рассмотреть выгодные продукты для бизнеса. Сотрудники помогут любому клиенту, вне зависимости от региона его проживания.
— Для жителей Городищенского района — это долгожданное событие. Любимый многими банк стал ближе, а комплекс современных банковских услуг и сервисов — доступнее. Светлое пространство офиса больше похоже на уютное кафе, где каждый клиент может пообщаться со специалистом, расположившись в удобных мягких креслах за круглыми столиками. В новом офисе каждый посетитель, от родителей с детьми и студентов до пенсионеров, найдет банковский продукт, подходящий именно ему. Не случайно, говоря об Альфа-Банке, мы говорим — Альфа-Выгодно, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.
Офис расположен по адресу: р.п. Городище, пр. Ленина, 6
Время работы: пн. — пт.: 09:00-18:00
Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте и в сообществах в социальных сетях: https://vk.com/alfabank и https://t.me/AlfaBank.
Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.
Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
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