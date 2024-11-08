Спорт

«Ротор» примет на «Волгоград Арене» клуб экс-тренера сборной Испании

Спорт 08.11.2024 07:36
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08.11.2024 07:36


Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 ноября, в 18-ом туре Первой лиги дома сыграет с ФК «Сочи». Начало матча в 19-00 ч., сообщает V102.RU.
 
В прошлом туре участники турнира завершили первый круг. «Ротор» по итогам первой части сезона показал весьма приемлемый результат для новичка лиги — 10-е место с 22 заработанными очками. При этом за хорошим стартом далее у команды Дениса Бояринцева последовал неожиданный спад — всего две победы в последних 11 поединках Первой лиги. 2 ноября волгоградцы при невыразительной игре в атаке уступили красноярскому «Енисею» со счетом 0:2.
 
Причины такого кризиса в плане результатов предстоит еще проанализировать руководству совместно с тренерским штабом. Но ясно одно — «Ротор» наряду со своими конкурентами зимой выйдет на трансферный рынок в поисках необходимого усиления. При этом до зимнего перерыва и открытия дозаявочного периода предстоит провести еще четыре тура. За это время сине-голубые могут как подняться ближе к лидирующей группе, так и опуститься в зону вылета, до которой на данном этапе всего пять очков. Ожесточенной борьбы за выживание весной, конечно же, волгоградским болельщикам очень хотелось бы избежать.
 
Также отметим, что «Ротор» в нынешнем сезоне показывает интересную статистику домашних матчей — за восемь игр волгоградский клуб одержал две победы, потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью. В последнем поединке на своем поле хозяева одолели «КАМАЗ» из Набережных Челнов 19 октября благодаря единственному голу в концовке матча в исполнении нападающего Дмитрия Лаврищева.
 
Несмотря на важность предстоящего поединка, футболисты «Ротора» нашли время 6 ноября посетить гандбольный матч между «Динамо-Синарой» и «Университетом», который завершился со счетом 38:25 в пользу хозяек на «Динамо Арене». Остается лишь надеяться, что футбольный коллектив зарядился победным настроем у волгоградских девушек перед своей важнейшей битвой в Первой лиге.
 
Что касается «Сочи», то южане еще в прошлом сезоне выступали в элитном российском дивизионе. В нынешнем чемпионате амбициозное руководство ставит только одну задачу — сразу же вернуться в Российскую Премьер-лигу. И не сказать, что изначальный фаворит соревнований идет по дистанции без проблем. Сочинцы располагаются на пятой позиции, имея в активе 27 баллов. В последних девяти турах «барсы» выиграли в общей сложности трижды, в том числе была одержана волевая виктория в домашнем противостоянии с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 ноября со счетом 3:2. Хозяева дважды по ходу игры уступали, но все-таки вырвали победу в самой концовке благодаря голу чилийского футболиста Игнасио Сааведры. Кроме того, «Сочи» в чемпионате всего дважды побеждал в гостях в нынешнем сезоне. И с «Ротором» сегодняшним гостям явно просто не будет.
 
Отметим, что «Сочи» возглавляет бывший тренер испанской «Барселоны» и итальянской «Ромы», а также экс-наставник сборной Испании и французского «Монако» Роберт Морено. А летом стан команды пополнил Илья Сафронов, еще в прошлом сезоне являвшийся одним из лидеров «Ротора» и внесший большой вклад в важнейший со всех точек зрения выход сине-голубых в Первую лигу.
 
В матче первого круга «Сочи» и «Ротор» голов друг другу не забили. Но на «Волгоград Арене» болельщики сегодня имеют основания их все-таки увидеть, причем в  обе стороны. При этом фанаты «Ротора», конечно, верят больше в свою команду и итоговую победу хозяев.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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