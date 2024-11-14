



Российский рынок технологий демонстрирует стабильный рост и развивается более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде. Это связано с научным прогрессом, внедрением искусственного интеллекта в различные области и уходом европейских компаний. Одним из примеров широкого использования отечественного оборудования является ниша лабораторных блоков питания. Сегодня эти устройства активно используют предприятия, мастерские и научные лаборатории, где занимаются изготовлением, ремонтом или изобретением радиоэлектронной аппаратуры, а также рядовые любители электроники, создающие новые устройства в своих домашних мастерских.

Стабильное электропитание и защита от перегрузок

В состав лабораторных блоков питания входят такие компоненты, как трансформатор, который преобразует входящее переменное напряжение в более низкое переменное напряжение, выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное при помощи диодов. А также конденсаторы и катушки индуктивности, предназначенные для сглаживания выпрямленного постоянного напряжения с целью уменьшения нежелательных пульсаций, и ограничители тока.

Сложное строение таких приборов позволяет обеспечить все устройства стабильным электропитанием и обеспечить хорошую защиту от перегрузок и короткого замыкания. Кром того, новое оборудование способно автоматически отключать питание, чтобы предотвратить повреждение устройств, которые к нему подключены, и самого блока.

От простых блоков питания такие приборы отличаются возможностью менять напряжение и ток для питания разных устройств. По словам разработчиков, наибольшим спросом сейчас пользуются лабораторные блоки питания, обладающие стабильными выходными параметрами. На их передней панели размещаются измерительные приборы, которые могут быть стрелочными или цифровыми. Стрелочные позволяют провести оценку изменений контролируемых параметров, изменяющихся во времени. Цифровые приборы дают возможность контролировать выходные параметры с повышенной точностью. Также на его передней панели размещаются органы управления, индикатор режима работы, выключатель.

Помощник мастеров и радиолюбителей

Новейшие лабораторные блоки питания бывают линейными, импульсными и программируемыми. Их реализацией на российском рынке занимается известный поставщик испытательной и измерительной техники – компания «Суперайс»

– После подключения к сети любой из видов блоков питания подает напряжение и ток, установленные для тестирования определенного прибора. Например, для приборов, которые функционируют с током нагрузки до 5А применяют линейные БП, а с током выше 5А — импульсные. Поэтому при выборе блока питания нужно учитывать требования к напряжению и току, типы нагрузки, точность и наличие таких дополнительных функций как регистрация данных или программируемость, — пояснили в компании поставщика.

Использовать лабораторный блок питания могут и любители электроники, а также частные мастера. Например, если требуется отремонтировать ноутбук, его можно запитать от такого устройства. После этого по величине потребляемого тока можно будет сделать выводы о том, что именно вышло из строя. Для получения точных показаний специалисты рекомендуют регулярно калибровать блок питания в соответствии с рекомендациями производителя, а также избегать больших колебаний температуры и регулярно очищать клеммы и разъемы источников питания.

Реклама.ИП Сычев Михаил Сергеевич, ИНН 281700868383, erid: 2VfnxvNVzDv