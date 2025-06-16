Экономика

Два российских банка завершили юридическое присоединение

Экономика 16.06.2025 12:54
0
16.06.2025 12:54


ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

– Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 млн розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них, – сообщил Андрей Костин.

Напомним, процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. Миграция более 2 млн розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить до конца года. Уже состоялся автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.06.2025 08:20
Экономика 16.06.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2025 15:56
Экономика 14.06.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.06.2025 06:43
Экономика 12.06.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2025 17:49
Экономика 10.06.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2025 11:34
Экономика 10.06.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2025 10:11 Реклама
Экономика 10.06.2025 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 13:33
Экономика 09.06.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 08:39
Экономика 09.06.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 13:51
Экономика 06.06.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 07:47
Экономика 06.06.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.06.2025 08:47
Экономика 05.06.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 21:46
Экономика 04.06.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 20:42
Экономика 04.06.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2025 15:20
Экономика 03.06.2025 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2025 14:43 Реклама
Экономика 03.06.2025 14:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:56
Волгоградцы предложили новый маршрут к ЖК «На Матросова»Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде задержали нападавшего на женщин серийного грабителяСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области стартовала спецоперация «Нелегал-2025»Смотреть фотографии
11:32
Бочаров: делегация из Волгограда примет участие в ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
11:29
В Городище директор предприятия задержал работникам зарплату на 700 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:20
МЧС предупредило волгоградцев о сильном ливне и граде 16 июняСмотреть фотографии
11:19
Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать таксиСмотреть фотографии
10:44
В России изменится порядок расчета отпускных и выходных пособийСмотреть фотографии
10:42
Волгоградские предприниматели покорили главный вулкан Турции – гору АраратСмотреть фотографии
10:29
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО 36-летнего Игоря КанунниковаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде завершилась реконструкция трамвайного переезда на ул. ГолубинскойСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде ФСБ раскрыла фиктивный брак 60-летней жительницы и узбекаСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде из-за ДТП изменили движение двух трамваевСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде на Четвертом участке сгорели две расселенные двухэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Волгоградцам рекомендуют перед отпуском погасить долги за электроснабжениеСмотреть фотографии
08:38
На юге Волгограда двухлетний мальчик выпал из окнаСмотреть фотографии
08:20
Волгоградская область опустилась в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом в Средней Ахтубе сорван капремонт школы за 98,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:28
Бойцы СВО передали в приют «Птичий Остров» оставшихся без родителей птенцов лебедейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
В Волжском пожар у СНТ «Тюльпан» ликвидирован на площади в 5 гаСмотреть фотографии
19:34
Жительницу Чувашии осудили за аферу с 20 тоннами волгоградского лукаСмотреть фотографии
18:38
Волгоград накрыло пыльной волной из-за прохождения атмосферного фронтаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Стеной идёт на дорогу»: в Волжском тушат 1,5 га степи между пр. Ленина и СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Под контролем? В Волгоградской области саранча опустошает огороды в селе Дубовый оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
В МЧС России предупредили волгоградцев о тропических дождях и градеСмотреть фотографии
14:58
Гидрометцентр выпустил для Волгоградской области тройное предупреждениеСмотреть фотографии
14:17
Котово из-за трёх порывов на водоводе вновь остался без водоснабженияСмотреть фотографии
12:45
«Без любви здесь долго не продержишься»: акушер-гинеколог - о профессиональных вызовах и ежедневном чудеСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области 23 иностранцев лишили российских паспортовСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде пьяный самокатчик попал в ДТП на ул. ШурухинаСмотреть фотографии
 