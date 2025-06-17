Южане выразили готовность сдать биометрию для защиты от мошенников





Желание защитить свои средства от мошенников – главный мотив для сдачи биометрии у 49% жителей ЮФО. За последние полгода доверие к биометрическим сервисам заметно повысилось, следует из данных опроса ВТБ.

Результаты опроса показали, что среди других причин 26% респондентов отметили удобство – не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 22% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 19% – возможность снимать наличные без карты и телефона, 15% – бонусы, в том числе повышенный кешбэк.

В банке сообщили, что 29% участников опроса уже сдавали биометрию, еще 28% планируют это сделать в ближайшее время.

Также опрос показал долю сомневающихся в безопасности биометрии – 31%, а также противников таких сервисов – 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии – 30%, а 6% опрошенных считают биометрию надежной, но неудобной для регистрации.

В исследовании, проведенном в июне 2025 года, приняли участие 1500 взрослых жителей крупных городов России.

Фото: из архива ИА «Высота 102»