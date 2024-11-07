Девочка весом более 5 килограммов родилась в Саратове





Врачи перинатального центра в Саратове приняли новорожденную весом более пяти килограммов. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на специалистов центра.

По информации издания, ребенок появился на свет 5 ноября. В медицинском учреждении уточнили, что женщина самостоятельно справилась с рождением крупного ребенка.

– «Богатырша» родилась естественным путем и стала четвертым ребенком в семье. Малыш и мама абсолютно здоровы, – передают саратовские журналисты.

Специалисты, в свою очередь, отмечают, что средний вес новорожденных женского пола составляет 3300 граммов.