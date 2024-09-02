Брошенные сети с 318 кг рыбы вытащили под Волгоградом

Сотрудники рыбоохраны извлекли из водоемов в Волгоградской области брошенные сети с 318 кг водных биоресурсов, сообщили V102.RU в Цимлянском отделе Росрыболовства.

- В результате мероприятий была очищена акватория Цимлянского водохранилища в границах Суровикинского района и реки Дон в границах Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области, - сообщили в ведомстве.





В общей сложности из воды было извлечено 191 фрагмент брошенных сетей. В них находилось 318 кг рыбы.

- Живая рыба, с наименьшими повреждениями, выпущена в естественную среду обитания, - уточнили в Цимлянском отделе.

В очистке рыбохозяйственных водоемов от фрагментов орудий лова помимо сотрудников Росрыболовства участвовали сотрудники инспекторских участков ГИМС МЧС России и Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Основная цель таких рейдов - спасение рыбы и обеспечение её беспрепятственного прохода к местам нагула.

Фото Цимлянского отдела Росрыболовства