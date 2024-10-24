У рыбаков в Волгоградской области изъяли лишних судаков

В Волгоградской области у нарушителей суточной нормы вылова судака, указанной в Правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, изъяли излишки.

- Составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, изъято (арестовано) 27 плавательных средств, 30 орудий лова (спиннингов), изъято из садков и выпущено в живом виде в водоем 67 экземпляров судака, общим весом 92,9 кг, - сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны.

По данным инспекторов, в основном рыбаки нарушали в сентябре и октябре, в сезон вылова судака, Правила рыболовства по общему весу улова и размеру выловленных особей.

Так, за превышение суточной нормы добычи (вылова) и размера судака было выявлено 30 нарушений. Сумма ущерба причиненного водным биологическим ресурсам оценивается в 221 435 рублей.

Суточная норма вылова судака для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна составляет 2 экземпляра. При этом размер каждого экземпляра не должен быть меньше 38 см. Суммарная суточная норма вылова для всех видов рыб и водных обитателей — кроме рапаны, карася и солнечного окуня — составляет не более 5 кг или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства