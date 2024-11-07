Токари, повара и главврачи вошли в топ-5 дефицитных профессий в Волгограде





Названы самые востребованные и дефицитные специалисты в Волгоградской области этой осенью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на службу по поиску работы hh.ru, по итогам октября 2024 года в топ-5 самых востребованных сотрудников в Волгоградской области вошли токарь (фрезеровщик, шлифовщик), повар (пекарь, кондитер), сварщик, продавец, главврач (заведующий отделением). Например, на одну вакансию токаря приходится всего 0,5 резюме, на должность главврача и заведующего отделением медучреждения – 1,3. Названы самые востребованные и дефицитные специалисты в Волгоградской области этой осенью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на службу по поиску работы hh.ru,

В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в регионе, также вошли: администратор торгового зала, врач, маляр (штукатур), оператор станков с ЧПУ, риелтор, машинист, оператор call-центра, автомеханик и другие. Всего в этом рейтинге на одну вакансию приходится от 0,5 до 2,7 резюме. В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в регионе, также вошли: администратор торгового зала, врач, маляр (штукатур), оператор станков с ЧПУ, риелтор, машинист, оператор call-центра, автомеханик и другие. Всего в этом рейтинге на одну вакансию приходится от 0,5 до 2,7 резюме.

Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию. Это говорит о комфортной обстановке на рынке труда. Если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде. Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию. Это говорит о комфортной обстановке на рынке труда. Если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.

В компании отметили, что прошли времена, когда за забором стояла очередь из соискателей. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов. Есть примеры, как представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. В компании отметили, что прошли времена, когда за забором стояла очередь из соискателей.



