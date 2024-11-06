Крыша жилого дома горит в Жилгородке в Волгограде

Пожарные расчеты пытаются потушить пламя, которым объята крыша жилого дома в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU. Над горящим зданием поднимается густой черный дым, который виден издалека.

По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, возгорание произошло в частном секторе в Жилгородке. Информации о пострадавших на данный момент нет.

- На улице Киевской в жилом доме горит кровля. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области