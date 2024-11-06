Происшествия

Крыша жилого дома горит в Жилгородке в Волгограде

Происшествия 06.11.2024 17:20
0
06.11.2024 17:20


Пожарные расчеты пытаются потушить пламя, которым объята крыша жилого дома в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU. Над горящим зданием поднимается густой черный дым, который виден издалека.

По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, возгорание произошло в частном секторе в Жилгородке. Информации о пострадавших на данный момент нет.

- На улице Киевской в жилом доме горит кровля. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС России по Волгоградской области.



Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.11.2024 18:01
Происшествия 06.11.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2024 11:56
Происшествия 06.11.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2024 10:09
Происшествия 06.11.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2024 09:57
Происшествия 06.11.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 17:53
Происшествия 05.11.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 16:53
Происшествия 05.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 13:49
Происшествия 05.11.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 12:57
Происшествия 05.11.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 11:20
Происшествия 05.11.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 10:58
Происшествия 05.11.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 09:36
Происшествия 05.11.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 08:27
Происшествия 05.11.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2024 15:14
Происшествия 04.11.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2024 09:05
Происшествия 04.11.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 15:09
Происшествия 03.11.2024 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:35
Не все вредители пережили холодную весну в лесах Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
Василий Данков переизбран главой Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Дубовке локализован пожар на территории заброшенного санаторияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Образование будущего: в Волгограде прошел масштабный кейс-форум для учителейСмотреть фотографии
17:20
Крыша жилого дома горит в Жилгородке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде жильцы общежития на ул. Саушинской выживают без отопления и горячей водыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Почта России и «Ростелеком» развивают сотрудничество в сфере кибербезопасностиСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде поисковики «воскресили» погибшего под Сталинградом красноармейцаСмотреть фотографии
16:19
В Волжском осудили сбежавшего с места ДТП таксистаСмотреть фотографии
15:32
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнесаСмотреть фотографии
15:27
Семейную пару волгоградцев осудят за развод стариков на деньгиСмотреть фотографии
15:21
В волгоградском МВД рассказали о расследовании массового ДТП с погибшимиСмотреть фотографии
14:32
«Фекальный» дом, о котором знает Бастрыкин, погрузился в Волгограде в холод и мракСмотреть фотографии
13:59
«Красный Октябрь» представил свою продукцию на «Металл-Экспо’2024»Смотреть фотографии
13:58
Следком завершил расследование убийства на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
13:26
Справки об участии в СВО начали выдавать на ГосуслугахСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде у роддома №4 найден труп обнажённой женщиныСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцам разъяснили суммы в октябрьских квитанциях за отоплениеСмотреть фотографии
12:30
Киберпреступник из Татарстана выкрал у волгоградской пенсионерки 1,3 млнСмотреть фотографии
12:11
Временный глава Облпромторга и ТЭК Алексей Цалко уволился из обладминаСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием КАМАЗаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде мэрия заплатит за нападение дворняги на школьницуСмотреть фотографии
11:54
Супруги погибли при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде «Красный Октябрь» возглавил Александр ЖуковСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде осудят устроившего смертельное ДТП угонщика военного КАМАЗаСмотреть фотографии
11:08
Минздрав одобрил прием студентов на работу в скорую помощьСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иномарка снесла женщину на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Невероятно, но факт: строительство обхода Волгограда вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
09:57
Бастрыкин поручил забрать в СК уголовное дело о массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:42
Аферу при реконструкции объекта РЖД вскрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 