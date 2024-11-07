Экономика

Эксперт спрогнозировал взрывной рост цен на растительное масло

Экономика 07.11.2024 14:01
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07.11.2024 14:01


Растительное масло в ближайшее время может обогнать сливочное по темпу подорожания и стать новым ценовым рекордсменом. Об этом V102.RU сообщил волгоградский предприниматель Николай Лукьяненко, который работает в сфере продовольствия. 

– Растительное масло буквально на прошлой неделе на 20-25% подорожало, но пока идет шумиха вокруг сливочного масла, на растительное масло никто не обращает внимание. Но поверьте мне, что мы уже сейчас за 150-160 рублей бутылку литровую масла видим. А пару лет назад было ограничение – не больше 106 рублей за литр в сетевых магазинах. Однако же уже 150! Это практически 50% подорожание. Но мы отвлечены все сейчас в разборках со сливочным маслом, но в этот момент происходят уже другие процессы, - поделился своими наблюдениями эксперт.

Николай Лукьяненко ранее уже высказался по поводу роста цен на сливочное масло, озвучив причины, которые, по его мнению, привели к существенному подорожанию этого продукта. По его оптимистическому прогнозу, уже в декабре килограмм сливочного масла будет стоит 1300 рублей. Цены на растительное масло в ближайшее время, как считает эксперт, также шокируют покупателей.

– Растительное масло рекордсмен будет. Обгонит масло сливочное, безусловно, - считает Лукьяненко.

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