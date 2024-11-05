Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в Волгограде

В Советском районе Волгограда ураганный ветер сдул часть фасада с 16-этажного дома №19А по улице Тимирязева в ЖК «Новый Свет». Об этом, как передает V102.RU, сообщают очевидцы, которые сняли видео обрушения.





- Ни разу не видел такого с фасадом дома, - комментируют происходящее жители соседней высотки.

Ураган повредил облицовку, разорвав ее в лохмотья. Какое-то время она развивалась на ветру, а потом обрушилась вниз.

Согласно открытой информации, высотка на ул. Тимирязева, 19А была сдана в 2020 году. Многоэтажный дом обслуживает УК «Тэра».

- Мы работаем до 5 часов. К сожалению, вы немного не успели. Позвоните завтра утром, когда будет руководство на месте. У меня такой информации нет, - сообщили информагентству в аварийно-диспетчерской службе управляющей компании.

Видео: Жесть Волгограда / t.me