В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробка

Происшествия 05.11.2024 08:27
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05.11.2024 08:27
В Волгограде перед мостом через Волгу в сторону Краснослободска утром 5 ноября было ограничено движение транспорта. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Согласно данным Яндекс карты, произошла авария на пересечении улиц Рокоссовского и Качинцев, из-за чего образовалась огромная пробка.
В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что причиной ограничения движения было ДТП. Однако в настоящее время движение по мосту открыто.
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
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