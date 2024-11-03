Волгоградцы обсуждают видео с лежащей на дороге женщиной





3 ноября в Волгограде вызвало большой резонанс видео, распространяемое местными Telegram-каналами, на кадрах которого женщина лежит на асфальте посреди дороги и кричит, прося о помощи. Как сообщает V102.RU, в сетях волгоградцы предполагают разное, в том числе драку женщины с мужчинами, запечатленными на видео.





По словам авторов видеоролика, в городе Палласовке Волгоградской области накануне вечером между женщиной и группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого гражданка полезла на них с кулаками.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Волгоградской области факт драки опровергли.

- Вечером 2 ноября в городе Палласовке двое сожителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Мужчина и женщина были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности, - рассказали в региональном главке МВД.

Видео: Регион 34 / t.me