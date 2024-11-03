Федеральные новости

В Госдуме планируют запретить продажу зажигалок и газовых баллонов российским детям

Федеральные новости 03.11.2024 21:22
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03.11.2024 21:22


В Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним  газосодержащих товаров. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 3 ноября, в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин. 

По его словам, внушительные денежные штрафы за продажу зажигалок и газовых баллонов школьникам поможет сократить число детской токсикомании.

- Серьёзное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий — прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов, - считает Володин. 

Так, для физических лиц планируется ввести штраф  до 60 тысяч рублей, для должностных лиц он будет составлять до 300 тысяч рублей, а для юридических - до 600 тысяч рублей. 

По данным следственных органов, от токсикомании с использованием зажигалок и баллонов с 2016 года погибли более 800 несовершеннолетних.

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