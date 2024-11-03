В Госдуме планируют запретить продажу зажигалок и газовых баллонов российским детям





В Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним газосодержащих товаров. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 3 ноября, в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

По его словам, внушительные денежные штрафы за продажу зажигалок и газовых баллонов школьникам поможет сократить число детской токсикомании.

- Серьёзное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий — прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов, - считает Володин.

Так, для физических лиц планируется ввести штраф до 60 тысяч рублей, для должностных лиц он будет составлять до 300 тысяч рублей, а для юридических - до 600 тысяч рублей.

По данным следственных органов, от токсикомании с использованием зажигалок и баллонов с 2016 года погибли более 800 несовершеннолетних.