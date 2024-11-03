Пожар разбудил жильцов девятиэтажного дома в Волгограде





Утром 3 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда произошло возгорание в одной из квартир в девятиэтажном доме. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ранним утром в жилом помещении на улице Костерина, 4 горели домашние вещи.

- На кухне одной из квартир горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения СПСЧ ликвидировали возгорание в 08:24, - сообщили в региональном главке МЧС.

Сотрудники МЧС России спасли 2 людей и 10 человек эвакуировали из подъезда. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причиной пожара, по предварительным данным МЧС, стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области