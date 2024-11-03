Спорт

Защитник «Ротора» может сыграть в матчах УЕФА

Спорт 03.11.2024 07:40
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03.11.2024 07:40


Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа получил вызов в сборную Беларуси на предстоящие международные матчи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
 
23-летний футболист примет участие в тренировочном сборе своей национальной команды с 11 по 19 ноября и имеет возможность сыграть в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии и Болгарии. При этом белорусский спортсмен может пропустить выездной матч «Ротора» в 19-м туре Первой лиги против владикавказской «Алании», который должен пройти 18 ноября.
 
Напомним, что Дмитрий выступает за волгоградцев с зимы прошлого года. Тогда он присоединился к «Ротору» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». По окончании чемпионата Второй лиги 22-23 остался в команде, подписав уже полноценный контракт с клубом. В нынешнем сезоне Прищепа провел за волгоградский коллектив 13 матчей и забил три гола в Первой лиге, являясь лучшим бомбардиром команды.
 
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив) 

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