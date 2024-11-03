Защитник «Ротора» может сыграть в матчах УЕФА





Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа получил вызов в сборную Беларуси на предстоящие международные матчи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

23-летний футболист примет участие в тренировочном сборе своей национальной команды с 11 по 19 ноября и имеет возможность сыграть в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии и Болгарии. При этом белорусский спортсмен может пропустить выездной матч «Ротора» в 19-м туре Первой лиги против владикавказской «Алании», который должен пройти 18 ноября.Напомним, что Дмитрий выступает за волгоградцев с зимы прошлого года. Тогда он присоединился к «Ротору» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». По окончании чемпионата Второй лиги 22-23 остался в команде, подписав уже полноценный контракт с клубом. В нынешнем сезоне Прищепа провел за волгоградский коллектив 13 матчей и забил три гола в Первой лиге, являясь лучшим бомбардиром команды.