Банк Уралсиб повысил ставку начисления по карте «Прибыль» до 18% годовых

Экономика 02.11.2024 17:07 Реклама
0
02.11.2024 17:07 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по карте «Прибыль» до 18% годовых.
В первый месяц после открытия карты 18% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей*.
Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях02.11.2024 15:40 Реклама
Экономика 02.11.2024 15:40 Реклама
Альфа-Банк расширяет сеть отделений в Волгограде02.11.2024 14:46 Реклама
Экономика 02.11.2024 14:46 Реклама
Сотрудник «Красного Октября» стал победителем конкурса среди уполномоченных по охране труда31.10.2024 15:30 Реклама
Экономика 31.10.2024 15:30 Реклама
Ценники на сметану, куры и огурцы изменились в волгоградских супермаркетах31.10.2024 10:57
Экономика 31.10.2024 10:57
Почему жители Фролово выбирают Альфа-Банк, или что такое Альфа-Выгодно31.10.2024 09:39 Реклама
Экономика 31.10.2024 09:39 Реклама
Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской области31.10.2024 08:58
Экономика 31.10.2024 08:58
В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячи30.10.2024 08:54
Экономика 30.10.2024 08:54
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской области29.10.2024 17:21
Экономика 29.10.2024 17:21
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимства29.10.2024 15:30 Реклама
Экономика 29.10.2024 15:30 Реклама
В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидки29.10.2024 10:52
Экономика 29.10.2024 10:52
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладов29.10.2024 09:28 Реклама
Экономика 29.10.2024 09:28 Реклама
Строительство жилья - всё? Банк России увидел нехорошую тенденцию в Волгограде29.10.2024 06:46
Экономика 29.10.2024 06:46
Волгоградская область поднялась на 1 строчку в научном рейтинге28.10.2024 12:23
Экономика 28.10.2024 12:23
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья28.10.2024 12:22 Реклама
Экономика 28.10.2024 12:22 Реклама
Налог для букмекеров в Волгоградской области увеличат в три раза27.10.2024 08:51
Экономика 27.10.2024 08:51