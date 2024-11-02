Происшествия

В Волгограде пенсионерка взыскала 200 тыс. рублей с владельца маршрутки №4

Происшествия 02.11.2024 12:04
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02.11.2024 12:04


Прокурор Тракторозаводского района Волгограда помог 63-летней пассажирке взыскать компенсацию за падение в маршрутке №4. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка травмировалась в салоне микроавтобуса из-за эпилептического припадка у водителя.

- 17 ноября 2023 года заявительница на остановке общественного транспорта в салоне маршрутного такси, намереваясь занять пассажирское сиденье, упала. Падение произошло из-за того, что у водителя начался приступ эпилепсии, он не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоявшие на запрещающем сигнале светофора автомобили, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, перевозчиком были проигнорированы требования безопасности. В частности, коммерсант не организовал медицинский осмотр водителей перед выходом в рейс.

В интересах пострадавшей женщины прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации пострадавшей. Суд поддержал иск, обязав бизнесмена выплатить 200 тыс. рублей.

Отметим, помимо гражданского иска перевозчик привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа.

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