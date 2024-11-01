Обогреватель едва не погубил дачницу на Сарпинском в Волгограде

Сегодня, 1 ноября, на острове Сарпинском в Волгограде из горящей дачи спасли 63-летнюю женщину, передает V102.RU.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар произошел в СНТ «Мечта», где загорелась обложенная кирпичом дача.
- Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. К сожалению, 63-летняя хозяйка получила ожоги и была госпитализирована, - сообщили в ведомстве.
На данный момент установлено, что к пожару привел аварийный режим работы электрообогревателя.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области