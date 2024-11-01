Расследования

В Волгограде осудят мужчину, сознавшегося в убийствах таксистов в 1993 году

Расследования 01.11.2024 16:25
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01.11.2024 16:25


В Волгограде следователями Центрального района завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, который сознался в убийстве двух таксистов в 1993 году. Как сообщает V102.RU, теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало информагентство, после совершения убийств по обоим фактам были возбуждены уголовные дела, однако установить причастных к преступлению лиц не удалось, поэтому расследование было приостановлено. В текущем же году следователями-криминалистами совместно с оперативниками удалось установить и задержать подозреваемого. 

– В июле и августе 1993 года обвиняемый совершил убийство двух таксистов, один из которых запросил слишком высокую, по мнению злоумышленника, цену за проезд, а другой отказался его везти до пункта назначения. Тело одного потерпевшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено недалеко от центрального стадиона Волгограда, второго убитого с аналогичными смертельными травмами злоумышленник спрятал в лесопосадке частного сектора по улице Хиросимы, – рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

На след фигуранта удалось выйти летом текущего года по отпечаткам его пальцев, обнаруженных 31 год назад в автомобиле одного из потерпевших. 

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия злоумышленник сознался в содеянном, – пояснила Наталия Рудник.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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