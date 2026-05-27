Ракетная опасность объявлена 27 мая в Волгоградской области

Рано утром 27 мая на территории Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Угроза дальнобойных ударов объявлена в регионе с 05:06 мск по системе РСЧС.

- Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшие укрытия, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.). Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства, - говорится в сообщении экстренных служб. - Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом.

Ранее в 01:11 мск в Волгоградской области была объявлена и беспилотная опасность. Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде с 02:08 мск.





